Çin, Rusya'dan elektrik arzını artırmasını istedi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, Rusya'dan elektrik arzını artırmasını istedi

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Çin, Rusya'dan elektrik arzını artırmasını istedi

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO, daha fazla elektrik almak isteyen Çin'in şirkete başvurduğunu bildirdi.

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO, daha fazla elektrik almak isteyen Çin'in şirkete başvurduğunu bildirdi.

Rusya'da elektrik ihracatı yetkisine sahip tek şirket Inter RAO'nun yetkilisi tarafından yapılan basın açıklamasında, Çin'in şirkete elektrik arzını artırması için başvurduğu belirtildi.

Şirketin söz konusu başvuruyu değerlendirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Şu anda arzda önemli bir artışın teknik olasılığına ilişkin istişareleri tamamlıyoruz. Çin'e arzdaki bir artışın Rusya'nın uzak doğusundaki sanayiler için elektrik fiyatında düşüşe yol açtığına dikkati çekiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çin'de özellikle kömür arzındaki sıkıntılar nedeniyle çok sayıda bölgede yaşanan elektrik kesintileri, ülkede yaşamı olumsuz etkiliyor.

Rusya'nın geçen yıl Çin'e elektrik ihracatı 2019'a kıyasla yüzde 1,3 azalarak 3 milyar kilovatsaat seviyesine gerilemişti.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri
'Burada kivi yetişmez' diyenlere aldırmadı, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor

"Burada kivi yetişmez" diyenlere aldırmadı, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor

 Yunan basınından bomba iddia: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı 'Su-75 Checkmate' olacak

Yunan basınından bomba iddia: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Joe Biden Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Arda Kardeşler Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çin, Rusya'dan elektrik arzını artırmasını istedi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 15:31:41. #1.17#