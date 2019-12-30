Çin Protestan Rahip Wang Yi'ye hapis cezası verdi
Çin'de Protestan rahip Wang Yi "devlet iktidarını yıkma" suçlamasıyla hapis cezası aldı.
30.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:01
Çin'de Protestan rahip Wang Yi "devlet iktidarını yıkma" suçlamasıyla hapis cezası aldı.
Sıçuan eyaletine bağlı Çıngdu kentindeki Orta Halk Mahkemesi, kayıt dışı faaliyet gösteren Kalvinist Erken Yağmur Akit Kilisesi'nin kurucusu Wang'a, devlet iktidarını yıkma ve yasa dışı işletme kurma suçlarından 9 ay hapis cezası verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com