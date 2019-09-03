Çin: Pompeo'nun Doğu Türkistan söylemine şiddetle karşıyız

03.09.2019 15:08

Çİn, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sosyal medya hesabı üzerinden Doğu Türkistan ile ilgili yaptığı paylaşımlarını sert bir dille eleştirdi.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang Pompeo'nun Twitter üzerinden Doğu Türkistan ile ilgili yaptığı açıklamasına tepki göstererek suçlamaları kabul etmediklerini bildirdi. Pompeo'nun hangi mesajına tepki gösterildiği açıklanmadı. Euronews.com'da Görüntüle