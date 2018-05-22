Çin Otomobilde Gümrük Vergisini Düşürüyor
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Çin Otomobilde Gümrük Vergisini Düşürüyor

Çin Amerika Birleşik Devletleri'yle yaşanan ticaret savaşlarında uzlaşıya vardıktan sonra özel araçlara uygulanan gümrük vergisini düşürme kararı aldıAuthor: euronews-trTags: Otomobil endüstrisi Dış ticaret Çin ABD Posted: 22 mei 2018.

Çin Amerika Birleşik Devletleri'yle yaşanan ticaret savaşlarında uzlaşıya vardıktan sonra özel araçlara uygulanan gümrük vergisini düşürme kararı aldı

Author: avatareuronews-tr

Tags: Otomobil endüstrisi Dış ticaret Çin ABD Posted: 22 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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