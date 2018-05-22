Çin Oto Parça ve Otomobilde Gümrük Vergilerini Düşürüyor
– Çin Maliye Bakanlığı, otomobil ithalat vergi oranını yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürüleceğini duyurdu.
– Çin Maliye Bakanlığı, otomobil ithalat vergi oranını yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürüleceğini duyurdu.
Çin Maliye Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, otomobil parçalarında ise vergilerin yüzde 6'ya düşürüleceğini söyledi.
Vergi indirimleri açıklamaya göre 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
Çin'in bu hamlesi ekonomisini dünyaya açmak konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - İstanbul