Çin, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle aşı alanında iş birliğini geliştirmek istiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtılması konusunda Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle iş birliğine açık olduklarını bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtılması konusunda Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle iş birliğine açık olduklarını bildirdi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Devlet Başkanı Şi, çevrimiçi düzenlenen Çin ve Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CCEEC) Zirvesinde, 17 ülkenin liderlerine hitap etti.

Sırbistan'ın Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısından 1 milyon doz aldığı, Çinli ve Macar üreticilerin ortak aşı imalatı için çalıştıklarını anımsatan Şi, "Çin'in bu tür iş birliklerini etkin olarak destekleyeceğini" belirtti.

Öte yandan Şi, Çin'in Orta ve Doğu Avrupa ile tarım alanında iş birliğini geliştirmek istediğini, gelecek 5 yılda bölgeden 170 milyar dolarlık tarım, gıda ve diğer ürünleri ihraç etmeyi planladığını kaydetti.

Şi, konuşmasında ayrıca, Şanghay'daki Fudan Üniversitesinin Macaristan'da bir şube kurmayı planladığını aktardı.

"17+1" adıyla da anılan CCEEC Zirvesi, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında iş birliğini artırmayı amaçlıyor. Almanya, Fransa ve önde gelen diğer Batı Avrupa ülkeleri bunu Çin'in Avrupa Birliği'nin (AB) siyasi ve ekonomik etki sahasına müdahale girişimi olarak yorumluyor.

Pekin yönetimi, ABD ile ticaret savaşının ardından dış ticarette alternatiflerini artırma stratejisi izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin