Albüm: Çin Başbakan Yardımcısı, 2. Nükleer Enerji Zirvesi'nde Konuştu

PARİS, 12 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, nükleer enerjinin tüm ülkelerin kalkınma ve refahına daha fazla katkıda bulunmasını sağlamak üzere tüm taraflarla işbirliği yapmaya istekli olduklarını söyledi.

Zhang, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2. Nükleer Enerji Zirvesi'ne Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak katıldı.

Kaynak: Xinhua