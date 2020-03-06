Çin: Nisan ayında koronavirüse karşı geliştirilen aşıların klinik denemeleri başlayacak
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Çin: Nisan ayında koronavirüse karşı geliştirilen aşıların klinik denemeleri başlayacak

Çin, yeni tip koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı araştırmalarının devam ettiğini ve nisan ayında klinik test aşamasına geçileceğini duyurdu

06.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:44
Çin: Nisan ayında koronavirüse karşı geliştirilen aşıların klinik denemeleri başlayacak

Çin, yeni tip koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı araştırmalarının devam ettiğini ve nisan ayında klinik test aşamasına geçileceğini duyurdu.


Ulusal Sağlık Komisyonu Bilim ve Teknoloji Geliştirme Merkezi müdürü Zheng Zhongwei, aşıların 5 farklı yöntemle geliştirildiğini, fakat araştırma aşamasında bazı zorluklarla karşılaştıklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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