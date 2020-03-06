Çin: Nisan ayında koronavirüse karşı geliştirilen aşıların klinik denemeleri başlayacak
Çin, yeni tip koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı araştırmalarının devam ettiğini ve nisan ayında klinik test aşamasına geçileceğini duyurdu
Çin, yeni tip koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı araştırmalarının devam ettiğini ve nisan ayında klinik test aşamasına geçileceğini duyurdu.
Ulusal Sağlık Komisyonu Bilim ve Teknoloji Geliştirme Merkezi müdürü Zheng Zhongwei, aşıların 5 farklı yöntemle geliştirildiğini, fakat araştırma aşamasında bazı zorluklarla karşılaştıklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle