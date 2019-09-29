29.09.2019 15:56

Çin Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki yatırım olanakları, İstanbul'da gerçekleştirilen konferansta ele alındı.

Çin Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki yatırım olanakları, Ningxia Hui Özerk Bölgesi Çayır ve Ormancılık Bürosu sponsorluğunda İstanbul'da düzenlenen Ningxia Kurt Üzümü Konferansı'nda değerlendirildi.

Türkiye'den ve Çin'den bürokratlarla iş dünyası temsilcilerinin katıldığı konferansta, Çin ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Konferansta, Çin'den gelen yetkililer ve iş dünyası temsilcileri, Türk yatırımcıları Çin Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ne davet etti.

Konferansta, ürünleri için hedeflerinin Avrupa piyasası olduğunu belirten Çinli temsilciler, Türkiye piyasasında da iyi yerlere gelmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Çin Ningxia Hui Özerk Bölgesi, 6,8 milyon nüfusa sahip. Bölgede 2,5 milyon Müslüman yaşıyor.

Kaynak: AA