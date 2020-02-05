Çin Mobilya Fuarı Ertelendi

05.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:52

Dünya Gözünü Türk Mobilyasına Çevirdi

Çin'de yapılacak fuarlar peş peşe ertelenirken son olarak Guangzhou kentinde 28 -31 Mart tarihleri arasında 45. kez düzenlenmesi beklenen Çin Uluslararası Mobilya Fuarı (CIFF)'da iptal edilerek henüz belli olmayan bir tarihe ertelendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, "Öncelikle küresel bir tehdide dönüşen koronavirüs salgını nedeniyle Çin devletine kayıpları için başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi olan Çin'in yaşamış olduğu bu talihsiz günlerin en kısa sürede son ereceğini umuyoruz" dedi.

Dünya ekonomi devlerinden biri olan Çin'le mobilya ve hammadde ticaretimiz oldukça yüksek diye belirten MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "Türk mobilyasını temsil etmek üzere Mart ayında gerçekleşmesi beklenen Ciff Fuarı'na üye markalarımızla birlikte katılım sağlayacaktık. Ancak Aralık ayının başından itibaren etkisini gösteren ve tüm dünya için büyük bir tehdit oluşturan koronavirüs nedeniyle fuarın iptal edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Finanstan üretime, perakendeden turizme kadar pek çok sektörü etkileyen bu virüs sebebiyle başta lojistik nedenler olmak üzere Çin'le olan mobilya ticaretimizi yeniden gözden geçiriyoruz" dedi.

Alım heyetleri Mart ayında İstanbul'da buluşacak

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "Çin Uluslararası Mobilya Fuarı'nın iptal edilmesinden sonra tüm dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli ihracatçı firmaları, 23-30 Mart tarihlerinde İstanbul'da bir araya gelecekler. Mobilya sektörümüz adına olumlu bir gelişme olan bu buluşma sonrasında sektörümüzün uluslararası arenada başarılı bir ivme yakalayacağını düşünüyorum" dedi.

Türk mobilyasına ilgi artıyor!

Dünya pazarına baktığımızda pastadan en büyük dilimi alan Çin, mobilya üretiminin yüzde 25'ini karşılıyor. Türk mobilya sanayii olarak biz,Çin'e başta sunta, MDF ve mobilya aksesuarları ihraç ediyoruz. Ancak malum virüs tehdidi nedeniyle tüm dünyanın Çin'le olan ticaret akışı şu anda kontrollü olarak ilerliyor. Bu süreçte gözler Türk mobilyasına bir kez daha çevrildi. Özellikle ocak ayında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Mobilya Fuarı'na dünyanın dört bir yanından yabancı alım heyetleri gelmişti. 2 milyar dolarlık iş hacminin geliştiği fuar sonrasında da dış tedarikçilerin Türkiye'den ürün alımlarını arttırdığını gözlemliyoruz" Çin'deki siparişlerini iptal eden bazı alıcıların da Türkiye'ye yöneldiğini belirten Balcı, mobilya sektörü olarak bu yoğun talepleri karşılamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye ifade etti.

Başkan Mustafa Balcı ayrıca, geçtiğimiz aylarda ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye ziyaretinde iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin altyapısını oluşturacak temel adımlar da atıldığını belirterek, "Öncelikli sektörler arasında mobilyanın ön plana çıktığı bu iş birliğinde, Türkiye ile ABD ticaret bakanlıkları başkanlığında sektör temsilcileriyle beraber sektörel komitelerin de kurulmasına karar verildi. 2023 vizyonumuz doğrultusunda, yerli üretimi ve mobilya sektörümüzü ileriye taşıyacak her türlü iş birliğini MOSDER olarak destekliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Bültenler