Çin, mobil taksi uygulaması Didi'nin faaliyetlerini yerinde inceleyecek
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Çin, mobil taksi uygulaması Didi'nin faaliyetlerini yerinde inceleyecek

Çin, mobil taksi uygulaması Didi'nin faaliyetlerini yerinde inceleyecek
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Çin Siber Uzay İdaresi, ülkenin en büyük mobil taksi uygulaması olan Didi şirketine yönelik siber güvenlik soruşturması başlattığını duyurdu.

Çin Siber Uzay İdaresi, ülkenin en büyük mobil taksi uygulaması olan Didi şirketine yönelik siber güvenlik soruşturması başlattığını duyurdu.

Çin Siber Uzay İdaresinden yapılan açıklamada, mobil taksi uygulaması Didi şirketinin faaliyetlerinin yerinde incelenmesi için bir ekip gönderildiğini bildirildi.

Açıklamada, yerinde incelemelerde Kamu Güvenliği Bakanlığı, Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Vergi İdaresi ve Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinin de yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Çin Siber Uzay İdaresi, 9 Temmuz'da, Didi şirketine ait 25 uygulamanın kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle uygulama mağazalarından kaldırılması emri vermişti.

Yürütülen inceleme sonucunda Didi şirketinin, kişisel verileri toplama şekli ve nasıl kullandığıyla ilgili "ciddi ihlaller" bulunduğu ifade edilmişti.

İnternet düzenleme kurumu ayrıca, soruşturmalar sonuçlanana kadar Didi'nin yeni müşteri kabul etmesinin yasaklandığını açıklamıştı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme Kurumu (SAMR), 12 Mart'ta aralarında Çinli arama motoru Baidu, sosyal medya şirketi Tencent, mobil taksi şirketi Didi ve telekomünikasyon şirketi Softbank'ın da bulunduğu 12 şirkete tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 77'şer bin dolar para cezası kesildiğini duyurmuştu.

Çin, büyük teknoloji şirketlerinin tekelci uygulamalarının önüne geçmek için yeni düzenlemeleri 8 Şubat'ta yürürlüğe koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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