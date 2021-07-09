Çin, mobil taksi şirketi Didi'ye ait 25 uygulamayı mobil mağazalardan kaldırıyor
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Çin, mobil taksi şirketi Didi'ye ait 25 uygulamayı mobil mağazalardan kaldırıyor

Çin, mobil taksi şirketi Didi'ye ait 25 uygulamayı mobil mağazalardan kaldırıyor
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Çin Siber Uzay İdaresi, ülkenin en büyük mobil taksi uygulaması olan Didi şirketine ait 25 uygulamayı kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle uygulama mağazalarından kaldırma emri verdi.

Çin Siber Uzay İdaresi, ülkenin en büyük mobil taksi uygulaması olan Didi şirketine ait 25 uygulamayı kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle uygulama mağazalarından kaldırma emri verdi.

Çin Siber Uzay İdaresinin yaptığı açıklamada, yürütülen inceleme sonucunda Didi şirketinin, kişisel verileri toplama şekli ve nasıl kullandığıyla ilgili "ciddi ihlaller" bulunduğu ifade edildi.

Mağazalardan kaldırılması emri verilen Didi'ye ait 25 uygulamanın içinde Didi'nin diğer işletmeleri ve mobil taksi sürücülerinin kullandığı uygulamalar da bulunuyor.

Çin Siber Uzay İdaresi, geçen hafta siber güvenlik incelemesiyle karşı karşıya olan Didi şirketinin ana uygulamasının mobil mağazalardan kaldırılmasını emretmişti.

Didi şirket sözcüsü, son gelişmelerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İnternet düzenleme kurumu ayrıca, soruşturmalar sonuçlanana kadar Didi'nin yeni müşteri kabul etmesinin yasaklandığını açıkladı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme Kurumu (SAMR), 12 Mart'ta aralarında Çinli arama motoru Baidu, sosyal medya şirketi Tencent, mobil taksi şirketi Didi ve telekomüniskasyon şirketi Softbank'ın da bulunduğu 12 şirkete tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 77'şer bin dolar para cezası kesildiğini duyurmuştu.

Çin, büyük teknoloji şirketlerinin tekelci uygulamalarının önüne geçmek için yeni düzenlemeleri, 8 Şubat'ta yürürlüğe koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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