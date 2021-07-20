Çin, Microsoft e-mail sistemine siber saldırı düzenlediği iddiasını reddetti
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Çin, Microsoft e-mail sistemine siber saldırı düzenlediği iddiasını reddetti

Çin, Microsoft e-mail sistemine siber saldırı düzenlediği iddiasını reddetti
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Çin, Microsoft e-mail sistemine siber saldırı düzenlediğine dair iddiaları kabul etmedi.

Çin, Microsoft e-mail sistemine siber saldırı düzenlediğine dair iddiaları kabul etmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Cao Licien, ABD ve Batılı bazı kurumların, Microsoft Exchange sunucusunun ele geçirilmesinin sorumluluğunu Çin'e atfeden açıklamalarına tepki gösterdi.

Cao, ABD'nin, bilgisayar korsanlığı girişiminin içinde yer almakla ve ilgili kurumlardan ticari sırları ve bilgileri çalmakla suçlayarak gözaltına aldığı Çin vatandaşı 4 kişi hakkındaki suçlamaların düşürülmesini talep etti.

ABD'nin müttefikleriyle, Çin'in siber güvenliğine karşı mesnetsiz suçlamalarda bulunmak için birlik olduğunu kaydeden Cao, bunun delile dayanmayan bir suçlama ve siyasi sebepli baskı olduğunu söyledi.

Cao, Çin'in bu suçlamaları asla kabul etmeyeceğini vurguladı.

Çin'in siber güvenlik saldırılarının her türlüsüne kesinlikle karşı çıktığının ve bunlarla mücadele ettiğinin altını çizen Cao, ülkesinin hiçbir siber saldırıyı desteklemeyeceğini ve göz yummayacağını belirtti.

"CIA en az 11 yıldır Çin'e siber saldırı düzenliyor"

Cao, Çinli kuruluşların ABD'nin zararlı siber saldırılarının kurbanı olduğunu dile getirdi.

Amerikan Merkezi İstihbarat Kurumunun (CIA) 11 yıldan uzun bir süredir Çin'in uzay araştırma tesislerine, yağ endüstrisine, internet şirketlerine ve devlet kurumlarına siber saldırı düzenlediğini kaydeden Cao, bu saldırıların ulusal ve ekonomik güvenliği ciddi bir şekilde tehlikeye attığını söyledi.

Cao, ABD ve müttefiklerinin Çin'e karşı yaptıkları siber hırsızlık ile saldırılara son vermesini istedi.

ABD ve müttefiklerinden, siber güvenlikle ilgili konularda Çin'e çamur atmayı bırakmalarını talep eden Cao, Pekin yönetiminin Çin'in siber güvenliğini ve çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını ifade etti.

AB ve NATO kınamıştı

Avrupa Birliği dün yaptığı açıklamada, Çin'i topraklarından girişilen art niyetli siber faaliyetlere karşı harekete geçmeye davet etmiş, söz konusu aktiviteleri kuvvetle kınamıştı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada da Çin'den kaynaklanan ve Avrupa-Atlantik güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan siber aktiviteler kınanmıştı.

Bu arada Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin, bilgisayar korsanlarıyla çalışmak, başta Microsoft e-mail sistemi olmak üzere dünyadaki resmi ve özel kuruluşlara siber saldırılar düzenlemekle suçlanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda da Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı ile çalıştığı belirtilen Çin vatandaşı 4 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Sanıkların, şirketler, üniversiteler ve devlet kurumları da dahil olmak üzere düzinelerce bilgisayar sistemini hedef alan bir bilgisayar korsanlığı girişiminin içinde yer aldığı, ilgili kurumlardan ticari sırları ve bilgileri çalmakla suçlandığı kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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