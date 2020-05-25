Çin merkezli şirketten ABD'ye yaptırım tepkisi
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Çin merkezli şirketten ABD'ye yaptırım tepkisi

ABD Ticaret Bakanlığının, "ABD'nin ulusal güvenlik ya da dış politika çıkarlarına uymayan eylemlerde yer aldıkları" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı Çin merkezli kuruluş Washington yönetimine tepki gösterdi.

Çin merkezli şirketten ABD'ye yaptırım tepkisi
25.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:11

ABD Ticaret Bakanlığının, "ABD'nin ulusal güvenlik ya da dış politika çıkarlarına uymayan eylemlerde yer aldıkları" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı Çin merkezli kuruluş Washington yönetimine tepki gösterdi.

Çin'in en büyük antivirüs yazılımı ve ağ tarayıcısı sağlayıcı şirketlerinden Qihoo 360'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin "işi siyasileştirdiği" belirtildi.

Açıklamada, "Qihoo 360, sorumsuzca yapılan bu davranışa ve ABD Ticaret Bakanlığının işleri bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmeyi siyasileştirme uygulamasına şiddetle karşı çıkıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, 22 Mayıs'ta Çin merkezli 24 kuruluşu "ABD'nin ulusal güvenlik ya da dış politika çıkarlarına uymayan eylemlerde yer aldıkları" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Bakanlık ayrıca Çinli 9 başka kuruluşu da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinden dolayı yaptırım listesine almıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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