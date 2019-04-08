Çin Merkezli Hava Aracı Kiralama Şirketi Boeing 737 Max Siparişini Askıya Aldı

– Çin merkezli hava aracı kiralama şirketi China Aircraft Leasing Group, Boeing'in 737 MAX hava aracının güvenliği konusunda teminat sağlayana kadar 100 adet 737 MAX siparişini askıya aldı.

The South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Haziran 2017'de 50 adet 737 MAX hava aracı siparişi veren şirket, söz konusu siparişini aynı yılın Aralık ayında siparişini 75'e çıkarmış ve filo genişleme planları kapsamında siparişine 25 adet 737 MAX daha ekleyebileceğini belirtmişti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Chen Shuang, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, satın alımın ve ödeme işlemlerinin askıya alındığı duyurdu. Shuang toplam ödeme miktarın hakkında bir bilgi vermezken, medyada yer alan kaynaklar 2017'de siparişi verilen 50 hava aracının değerinin 6 milyar dolar olduğunu öne sürmüştü.

Ethiopian Airlines'ın Mart ayında 737 MAX uçuşunda gerçekleşen ve 157 kişinin ölümüne sebep olan kazanın ardından Boeing'e yönelik yapılan eleştiriler devam ediyor. Etiyopya Ulaştırma Bakanlığı'nın kazayla ilgili yayınladığı ön raporda 737'nin kontrol sistemlerinin hatalı olduğunun tespit edildiği duyurulurken, Boeing'den yapılan açıklamada ise Ethiopian Airlines ve geçen yıl Endonezya'da gerçekleşen Lion Air kazalarına, hava aracının Manevra Karakteristiği Artıma Sistemi'nde (Maneuvering Characteristics Augmentation System) oluşan "küçük" bir yazılım hatasının sebep olduğu açıklanmıştı. - İstanbul

Kaynak: DHA