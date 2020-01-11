Çin merkezli e-sigara şirketi üç yıl içinde 10 bin yeni mağaza açacak
Pekin merkezli elektronik sigara şirketi Relx Teknoloji, 3 yıl içinde dünya çapında 10 bin mağaza daha açmayı planladığını açıkladı.
Pekin merkezli elektronik sigara şirketi Relx Teknoloji, 3 yıl içinde dünya çapında 10 bin mağaza daha açmayı planladığını açıkladı.
Çin'in elektronik sigara girişimlerini genişletme hedefi kapsamında 10 bin yeni mağaza açılacağını duyuran Relx Teknoloji şirketinin, halihazırda bin 400 mağazası bulunuyor. Çoğu Çin'de yer alan elektronik sigara mağazaları üçüncü taraflarca işletiliyor. Euronews.com'da Görüntüle