Çin merkez bankasından Türkiye'ye 1 milyar dolar

10.08.2019 17:06

Çin Merkez Bankası, haziran ayında Türkiye'ye 1 milyar dolar değerinde fon aktardı.

Pekin'in şu ana kadarki en büyük 'destek paketi' olarak değerlendirilen meblağ, kritik 23 Haziran seçimleri sırasında Türkiye'nin kasasına girdi. Euronews.com'da Görüntüle