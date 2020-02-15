Çin Merkez Bankası'ndan banknotlara karantina: Covid-19 etkisi
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Çin Merkez Bankası'ndan banknotlara karantina: Covid-19 etkisi

Çin Merkez Bankası, hastalığın daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotları karantina altına aldığını duyurdu. Banknotlar, x-ray ışınları veya yüksek ısıyla dezenfekte edildikten sonra 7 ila 14 günlüğüne kasalarda tutulacak.

15.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:02
Çin Merkez Bankası'ndan banknotlara karantina: Covid-19 etkisi

Çin'de koronavirüs salgınından dolayı sadece insanlar karantinaya alınmıyor. Çin Merkez Bankası, hastalığın daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotları karantina altına aldığını duyurdu.


Banknotlar, x-ray ışınları veya yüksek ısıyla dezenfekte edildikten sonra 7 ila 14 günlüğüne kasalarda tutulacak. Konuya ilişkin açıklama yapan bankanın başkan yardımcısı Fan Yifei, karantina süresinin her bölge için farklı olacağını, salgın seviyesinin ciddiyetinin belirleyici olacağını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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