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Çin Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşlarının zorunlu karşılık oranını düşürdü

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çin Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşlarının zorunlu karşılık oranını düşürdü

Çin Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşlarının mevduatları karşılığında rezerv olarak tutmaları gereken nakit miktarını ifade eden "zorunlu karşılık oranını" düşürdü.

Çin Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşlarının mevduatları karşılığında rezerv olarak tutmaları gereken nakit miktarını ifade eden "zorunlu karşılık oranını" düşürdü.

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, zorunlu karşılık oranının 15 Aralık'tan itibaren yüzde 0,5 düşürüleceği bildirildi.

Artan özel sektör borçları nedeniyle sıkışan kredi piyasasını rahatlatmayı hedefleyen kararın, yaklaşık 1,2 trilyon yuan (190 milyar dolar) nakit varlığı kredi verilmek üzere serbest bırakacağı tahmin ediliyor.

Çin Merkez Bankası, kararın ardından Çin'deki finans kuruluşlarının uyguladığı zorunlu karşılık oranlarının ağırlıklı ortalamasının yüzde 8,4'e ineceğini belirtti.

Karar, halen zorunlu karşılık oranı yüzde 5 olan kuruluşları kapsamayacak. Dolayısıyla bu, ülkedeki asgari zorunlu karşılık oranı olacak.

Banka, açıklamasında, "istikrarı önceleyen ihtiyatlı para politikasını sürdüreceğini, aşırı teşvik politikasından kaçınacağı" mesajını verdi.

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AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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