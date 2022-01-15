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Çin menşeli veya çıkışlı bazı motorların ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak

Çin menşeli veya çıkışlı bazı motorların ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Çin menşeli veya çıkışlı, sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı bazı motorların ithalatına ilişkin dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Çin menşeli veya çıkışlı, sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı bazı motorların ithalatına ilişkin dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli veya çıkışlı "Diğerleri (sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlardan gücü 15 kilovatı geçmeyenlerin)" kategorisinde yer alan motorların ithalatına yönelik başlatılan ve yürütülen damping soruşturması sonuçlandı.

Bu kapsamda, soruşturma konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı belirlendi.

Söz konusu ürünler için dampinge karşı önlem tutarı adet başına 373 dolar olacak. Alınan önlem 5 yıl devam edecek.

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AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
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Çin menşeli veya çıkışlı, sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı bazı motorların ithalatına ilişkin dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

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