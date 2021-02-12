Çin menşeli "salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazlarına" yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı
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Çin menşeli "salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazlarına" yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

12.02.2021 08:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 08:40
Çin menşeli

Çin menşeli "yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Çin menşeli "yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Üntes Isıtma Klima Soğutma Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan başvuruya istinaden, Çin menşeli "yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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