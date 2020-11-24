Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de gönüllülere uygulanıyor
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Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de gönüllülere uygulanıyor

24.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:01
Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de gönüllülere uygulanıyor

Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Daha önce sağlık çalışanlarına uygulanan aşı, Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin üst katında oluşturulan klinikte gönüllülere yapılıyor.

Nevşehir'den aşı olmak için gelen 49 yaşındaki Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir hastalığı bulunmadığını, insanlığa faydalı olmak adına gönüllülüğe karar verdiğini söyledi.

İşi dolayısıyla kalabalık ortamlarda bulunduğunu belirten Özmen, "Örnek olmak, bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak öncülük etmek istedim. Aşı olmama rağmen tedbirlere uymaya devam edeceğim." dedi.

Emekli astsubay 45 yaşındaki Tuncer Akran ise Sağlık Bakanlığının Çin aşısının gönüllülere uygulanacağını duyurmasının ardından internet üzerinden başvurduğunu anlatarak, "Yapılan çalışmalara bir nebze katkım olsun istedim. Gerek kendi sağlığım gerek başkalarının sağlığına bir faydam olsun istedim." diye konuştu.

Gönüllülerle bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ramazan Benli ise aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Çin menşeli aşının daha önce sağlık çalışanlarına uygulandığını anımsatan Benli, şunları kaydetti:

"Faz-3 çalışması tamamlanan aşı, hastanemizde uygulanıyor. Aşı çalışmasında preklinik yani hayvan deneyleri daha sonra faz-1 yani dar alanda sınırlı insanla yapılan bir çalışma da bitti. İlacın etkinliği ve güvenliği ölçüldü. Faz-3 aşamasına geçtiğinde aşı artık güvenilirliğini kanıtlamış demektir. Faz-3'teki aşıda ilaç vücuda girdikten sonra oluşması istenilen etkiyi yapmış ve doz aralığı belirlenmiş, yan etki açısından da güvenilirliği kanıtlanmış kısma geçmiş demektir. Faz-3'te gönüllülerin bir kısmına ilaç veriliyor, bir kısmına ise aşıdan ayırt edilemeyen su gibi, ilaç olmayan bir sıvı veriliyor. Dolayısıyla bu karşılaştırmalı çalışma. Daha önce yapılan çalışmaların daha üstünde ve kanıt düzeyi daha yüksek. Faz-3'e geçince aşı piyasaya sürülüyor ve satışa sunuluyor."

"Sağlık çalışanlarında herhangi bir yan etki saptamadık"

Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Ayşin Kılıç Toker de 1,5 ay önce aşıyı gönüllü sağlık çalışanlarına uyguladıklarını anımsatarak, "Sağlık çalışanlarında herhangi bir yan etki saptamadık. Dün itibarıyla halktan gönüllülere uygulamaya başladık. Şu an için başvuru sayımız gayet güzel, sonuçlarının da güzel olacağını düşünüyoruz. İki gün içinde 20 kişi başvurdu." ifadelerini kullandı.

Henüz çocuk ve yaşlı grubunda yan etkiler çok netleşmediği için aşının 18-50 yaş arası kişilere uygulandığını, çok fazla ek hastalığı olmayan, sağlıklı kişileri tercih ettiklerini anlatan Toker, aşı öncesinde yaptıkları testle gönüllünün Kovid-19 geçirip geçirmediğini ya da virüslü olup olmadığını tespit ettiklerini de söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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