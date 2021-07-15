Çin menşeli bebek arabalarına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı
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Çin menşeli bebek arabalarına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Çin menşeli bebek arabalarına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Çin menşeli "bebek arabaları" ve "yalnızca bebek arabalarının şasileri" ürünlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılırken, aynı ülkeden ithal edilen "plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler" ile "plastik maddelerden olanlar" ürünlerine yönelik yürütülen soruşturma...

Çin menşeli "bebek arabaları" ve "yalnızca bebek arabalarının şasileri" ürünlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılırken, aynı ülkeden ithal edilen "plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler" ile "plastik maddelerden olanlar" ürünlerine yönelik yürütülen soruşturma ise tamamlandı.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin" iki tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli "bebek arabaları" ve "yalnızca bebek arabalarının şasileri" ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Öte yandan, söz konusu ülkeden ithal edilen "plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler" ile "plastik maddelerden olanlar" ürünlerine yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması ise tamamlandı.

Soruşturma neticesinde yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, "plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler", "diğerleri (yalnız plastik maddelerden olan jel mürekkepli bilyalı kalemler)" ve "plastik maddelerden olanlar" için adet başına 0,066 dolar şeklinde uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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Çin menşeli bebek arabalarına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı - Haberler Ekonomi
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