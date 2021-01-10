Çin medyasından Tayvan'la ilişkilerdeki kısıtlamaları kaldıran ABD'ye tepki
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Çin medyasından Tayvan'la ilişkilerdeki kısıtlamaları kaldıran ABD'ye tepki

10.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:54
Çin medyasından Tayvan'la ilişkilerdeki kısıtlamaları kaldıran ABD'ye tepki

Çin devlet medyası, ABD'nin Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını açıklayan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu hedef aldı.

Çin devlet medyası, ABD'nin Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını açıklayan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu hedef aldı.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'daki haberde, kısıtlamaların kaldırılmasının, Pompeo'nun, "sadece haksız çatışmaları körüklemekle ilgilendiğini ve dünya barışıyla hiçbir ilgisi olmadığını" kanıtladığı iddia edildi.

Pompeo'nun, iki ülke arasındaki ilişkilerde kötü niyetli ve kalıcı izler bırakmaya çalışmakla suçlandığı haberde, Trump yönetiminin Tayvan'a yaptığı son hamleye tepki gösterildi.

Devlet yayıncısı CCTV'de yer alan bir programda ise Pompeo, bir sonraki ABD yönetimini "korkakça sabotaj" etmekle suçlandı.

Trump yönetiminin, görevden ayrılmadan önce "evi yakma çabaları" içinde olduğu vurgulanırken, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın göreve başlamadan ABD'li yetkililerin Çin ile tehlikeli kırmızı çizgiyi aştığı yorumu yapıldı.

Çin'in devlete ait Global Times gazetesinin editörü Hu Xijin de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Pompeo'nun açıklamalarının, ABD'nin Tayvan politikası için yeni başlangıç ??noktası olması durumunda, Tayvan'ın hayatta kalması için geri sayımın da başlangıcı olacağını ifade etti.

Hu, Çin'in savaş uçaklarının her an Tayvan adası üzerinde uçabileceği tehdidinde bulundu.

Pompeo, bugün, ABD'nin Tayvan'la ilişkilerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdıklarını duyurmuştu.

Bakan Pompeo, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın kısa süre içerisinde Tayvan'ı ziyaret edeceğini kaydetmiş, Çin ise bu tür bir ziyarete şiddetle karşı çıkacaklarını açıklamıştı.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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