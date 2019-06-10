Çin medyasından 'Hong Kong protestolarının arkasında dış güçler' var iddiası

Çin medyasından 'Hong Kong protestolarının arkasında dış güçler' var iddiası

Çin medyası özel yönetim bölgesi Hong Kong'da başlayan geniş çaplı protesto hareketinin arkasında “dış güçlerin” etkisinin olduğunu iddia etti. Pazar günü, Hong Kong'da yüzbinlerce eylemci, suçluların yargılanmak üzere Pekin'e iadesi için önerilen yeni yasaya karşı sokaklara döküldü

Çin medyasından 'Hong Kong protestolarının arkasında dış güçler' var iddiası

Çin medyası özel yönetim bölgesi Hong Kong'da başlayan geniş çaplı protesto hareketinin arkasında "dış güçlerin" olduğunu iddia etti.

Pazar günü Hong Kong'da yüz binlerce eylemci suçluların yargılanmak üzere Pekin'e iadesi için önerilen yeni yasaya karşı sokaklara döküldü. Merkezi yönetime bağlı Çin polisi ile muhalifler arasından arbede yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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