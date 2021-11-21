Çin medyası tenisçi Peng'in görüntülerini paylaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin medyası tenisçi Peng'in görüntülerini paylaştı

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Güncel
Çin medyası tenisçi Peng'in görüntülerini paylaştı

Çin devlet televizyonu ve gazetesi, ülkenin eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdüğü sosyal medya paylaşımından beri kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai'nin görüntülerini yayımladı.

Çin devlet televizyonu ve gazetesi, ülkenin eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdüğü sosyal medya paylaşımından beri kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai'nin görüntülerini yayımladı.

Çin devlet kanalı CGTN'nin uluslararası haberler editörlüğünde çalışan Shen Shiwei'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Peng, bir lokantada arkadaşlarıyla beraber sohbet ederken görülüyor.

Çin devlet gazetesi Global Times'ın genel yayın yönetmeni Hu Xijin ise Twitter hesabından, Peng'in başkent Pekin'de düzenlenen minikler tenis turnuvasının açılış töreninde kaydedilmiş görüntüsünü paylaştı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Üst Yöneticisi Steve Simon, 35 yaşındaki sporcunun videolarını görmenin sevindirici olduğunu belirterek, "Olumlu bir haber olsa da kendisinin özgür olup olmadığı ve herhangi bir zorlama ya da müdahale olmaksızın hareket edip edemediği belirsizliğini koruyor. Bu video tek başına yetersiz. Başından beri belirttiğim gibi Peng Shuai'nin sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra cinsel taciz iddiasının sansürlenip hasıraltı edilmesinden endişeleniyorum. Yapılması gerekenler konusunda net konuştum. Çin ile ilişkimiz yol ayrımında." ifadelerini kullandı.

Çin'deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden Zhang Gaoli tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını paylaşması sonrası haber alınamayan Peng için sosyal medyada "WhereIsPengShuai" (Peng Shuai nerede) etiketiyle kampanya başlatılmıştı.

Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Peng, teklerde ise klasmanda 14. sıraya kadar yükselmiş ve 2014 ABD Açık'ta yarı final oynamıştı.

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin yerleştirildiği 18 toplama kampını turist gibi gezdi! Paylaştığı görüntüler büyük ses getirdi

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin yerleştirildiği 18 toplama kampını turist gibi gezdi! Paylaştığı görüntüler büyük ses getirdi

 BM, Çinli tenisçi Pıng'ın nerede olduğuna ilişkin 'şeffaf inceleme' çağrısı yaptı

BM, Çinli tenisçi Pıng'ın nerede olduğuna ilişkin "şeffaf inceleme" çağrısı yaptı

AA / Hüseyin Burak Demirer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title