Çin Meclisi, ABD'nin Çin ile rekabet için çıkardığı yasa tasarısına tepki gösterdi Açıklaması

Çin Ulusal Halk Kongresi (Meclis), ABD Senatosunun, Çin ile rekabetinde teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına önemli katkı sağlaması beklenen kapsamlı yasa tasarısını kabul etmesinden "güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyulduğunu" bildirdi.

Çin Ulusal Halk Kongresi (Meclis), ABD Senatosunun, Çin ile rekabetinde teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına önemli katkı sağlaması beklenen kapsamlı yasa tasarısını kabul etmesinden "güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyulduğunu" bildirdi.

Ulusal Halk Kongresinin (UHK) Dışişleri Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD Senatosunun kabul ettiği "ABD 2021 İnovasyon ve Rekabet Yasa Tasarısı"nın soğuk savaş zihniyeti ve ideolojik ön yargılarla dolu olduğu belirtildi.

ABD'nin ilgili tasarıyla Çin'in iç işlerine karıştığı ve kalkınmasını frenlemeye çalıştığı değerlendirmesinde bulunulan açıklamada "UHK bu durumdan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD Senatosu dün Çin ile rekabetinde ABD'nin teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına önemli katkı sağlaması beklenen kapsamlı yasa tasarısını kabul etmişti.

Senatoda 32'ye karşı 68 oyla kabul edilen tasarı, Başkan Joe Biden'ın masasına gitmeden önce Temsilciler Meclisinde de oylanacak.

ABD'nin teknolojik alanda Çin'le rekabetinde üstünlük sağlayabilmesi amacıyla hazırlanan tasarı, teknolojik altyapı ve Ar-Ge yatırımlarına 190 milyar dolar ayırırken, yarı iletkenlerin üretimi içinse 54 milyar dolarlık bütçe öngörüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı