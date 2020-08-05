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Çin MB: Çin'de GSYH 2020 yılında yüzde 2.0 büyüyecek

Çin Merkez Bankası (People's Bank of China -PBoC / Çin Halk Bankası) Para Politikası Kurulu Üyesi Ma Jun, Çin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2020 yılında yüzde 2.0 büyüyeceğini söyledi.

Çin MB: Çin'de GSYH 2020 yılında yüzde 2.0 büyüyecek
05.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:35

Çin Merkez Bankası (People's Bank of China -PBoC/ Çin Halk Bankası) Para Politikası Kurulu Üyesi Ma Jun, Çin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2020 yılında yüzde 2.0 büyüyeceğini söyledi.

Çin'de merkezli ekonomi ve finans yayın grubu Sina Finance'in sorularını yanıtlayan Ma Jun, Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de GSYH'nın, yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde sırasıya yüzde 4.0 ve yüzde 6.0 büyümesinin beklendiğini vurguladı.

"Toparlanmanın hızına baktığımızda, Çin ekonomisinde performansın çok iyi olduğunu söyleyebiliriz" diyen Ma Jun, destek politikalarının uygun bir şekilde sürdürülmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Ma Jun ayrıca Çin ile ABB arasında zaman zaman yükselen sürtüşmelere de işaret ederek, bu gibi durumlar için, mutlaka "yedekte bazı politika araçlarının" bulundurulması gerektiği uyarısı yaptı.IHS Markit verilerine göre Çin hizmetler sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Temmuz'da, büyümeyi işaret eden 50 değerinin üzerinde, 54.1 düzeyinde gerçekleşti.


Kaynak: DHA

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