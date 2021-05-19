Çin, Mars keşif aracının Kızıl Gezegen'de çektiği ilk fotoğrafları yayınladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin, Mars keşif aracının Kızıl Gezegen'de çektiği ilk fotoğrafları yayınladı

Çin, Mars keşif aracının Kızıl Gezegen'de çektiği ilk fotoğrafları yayınladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in Mars keşif aracı Zhurong'un Kızıl Gezegen'e başarılı bir şekilde iniş yapmasının ardından çektiği ilk fotoğraflar Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) tarafından yayınlandı.

Çin'in Mars keşif aracı Zhurong'un Kızıl Gezegen'e başarılı bir şekilde iniş yapmasının ardından çektiği ilk fotoğraflar Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) tarafından yayınlandı.

Çin'in Mars keşif aracı Zhurong'un Kızıl Gezegen'e geçtiğimiz Pazar günü Pekin saatiyle 07.18'de başarılı şekilde iniş yapmıştı. Keşif aracının, gezegenin kuzeyindeki geniş bir arazi olan Utopia Planitia'ya indiği, panellerinin açılmasının ve Dünya'ya sinyal gönderilmesinin 17 dakika sürdüğü ifade edilmişti. Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Zhurong'un Kızıl Gezegen'de çektiği ilk fotoğrafları resmi internet sitesinde paylaştı.

ZHURONG'UN 90 MARS GÜNÜ GÖREV YAPMASI PLANLANIYOR

Çinli bilim adamları, gezegenin kuzey yarımküresinde geniş bir alan olan Utopia Planitia'da bulunan Zhurong'dan en az 90 Mars günü hizmet almayı planlıyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 1976'da Viking-2 görevi kapsamında keşif aracı indirdiği yer olarak bilinen Utopia Planitia'da uzun zaman önce bir okyanus bulunduğuna dair bazı kanıtlar var.

ABD'NİN ARDINDAN ÇİN MARS'A KEŞİF ARACI GÖNDEREN İKİNCİ ÜLKE OLDU

ABD, 18 Şubat'ta Mars'a Perseverance adlı keşif aracını başarılı şekilde indirmesinin ardından Çin, Mars'a başarılı şekilde keşif aracı indiren ikinci oldu. ABD'nin Perseverance adlı keşif aracı da inişinin ardından Kızıl Gezegenden çok sayıda görüntü ve fotoğraf paylaşmıştı. ABD ayrıca, Perseverance ile Mars'a minyatür helikopter olan Ingenuity'i göndermişti. Ingenuity'i ise Kızıl Gezegende ilk uçuşunu 19 Nisan'da gerçekleştirmişti.

AB, İKİ KEZ BAŞARISIZ OLMUŞTU

Mars'a iniş girişimlerinde iki kez başarısız olan AB, önümüzdeki yıl Rusya'yla ortak bir proje ile Mars'a Rosalind Franklin adında bir keşif aracı göndermeyi planlıyor.

Öte yandan Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı anlamına gelen "Zhurong", Şubat ayında Tianwen-1 uzay aracı ile Mars'a ulaşmıştı.

(İHA)

Çin, Mars keşif aracının Kızıl Gezegen'de çektiği ilk fotoğrafları yayınladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesinde bölgede ateşkesi desteklediğini ifade etti
Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesinde bölgede ateşkesi desteklediğini ifade etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Pınar Altuğ Hande Erçel Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Rachid Ghezzal Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin, Mars keşif aracının Kızıl Gezegen'de çektiği ilk fotoğrafları yayınladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 19:47:52. #1.16#

title