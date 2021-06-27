Çin, Mars'a gönderdiği uzay aracı Zhurong'un görüntülerini paylaştı

Çin, Mayıs ayında Mars yüzeyine inen ve daha önce fotoğraflarını paylaştığı uzay aracı Zhurong'un bu kez video görüntülerini paylaştı.

Çin'in uzay ajansı, Zhurong uzay aracının Mars üzerinde küçük adımlarla ilerleyişinin görüntülerini paylaştı.

Görüntüler, robotun gezegenin yüzeyine yerleştirdiği bir kablosuz kamera tarafından çekildi.

Yeni yayımlanan görüntülerde Zhurong'un Mayıs ayında Mars'a indiği ana ait bir video da var. Burada paraşüt sisteminin çalıştığı ve gezegene inilen an da görülüyor.

Altı tekerlekli robot, Kızıl Gezegen'de Utopia Planitia adı verilen bir bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Çin Ulusal Uzay Ajansı (CNSA) Zhurong'un gezegene inişinden 27 Haziran'a kadar geçen sürede, yani 42 Mars günü boyunca toplam 236 metre ilerlediğini duyurdu. Bir Mars günü, Dünya'nın bir gününden biraz daha uzun sürüyor, toplam 24 saat 39 dakika.

Son çekilen görüntüler Dünya'ya, Kızıl Gezegen'in yörüngesinde dönen Tianwen-1 uydusu aracılığıyla gönderildi.

CNSA açıklamasında "Uydu ve Mars robotu iyi koşullarda çalışmaya ve Mars'ta güvenli bir şekilde Parti'ye ve ana karaya haber göndermeye devam ediyor. Parti'nin kuruluşunun yüzüncü yılı için iyi dileklerini de gönderiyor." denildi.

Çin'de iktidardaki Çin Komunist Partisi'nin kuruluşunun 100. yıldönümü Temmuz ayının ilk haftasında kutlanacak.

İlk inişin 14 Mayıs'ta gerçekleştiği Zhadong'dan görüntü bekleniyordu. Ancak daha önce sadece ön izleme görüntüleri ve bazı fotoğraflar yayımlandı.

Yüzeyden gönderilen üç video var. Birincisi muhtemelen Zhurong kamerayı yere indirdikten hemen sonra çekilmiş, çünkü robotun geri çekildiği görülüyor.

İkinci video ise Zhurong'un tekerlekleri üzerinde yavaş yavaş ilerlediğini gösteriyor. CNSA daha önce bu andan bir fotoğraf paylaşmıştı.

Son videoda ise uzay aracının rampadan inişi görülüyor. Burada ilginç olan, sesleri de duyuyor olamız. Robotun hareket sisteminin çalışmasına ait sesleri duyabiliyoruz.

Mars'ın atmosferinin doğasının sesleri Dünya'da olduğu gibi duyulmuyor. Sesler bir şekilde boğuluyormuş gibi geliyor.

Bilim insanları, Zhurong'un en az 90 Mars günü gezegende hizmet etmesini bekliyor.

Robot, Amerikan uzay ajansı NASA'nın 2000'lerdeki Spirit (Ruh) ve Opportunity (Fırsat) isimli uzay araçlarına çok benziyor.

240 kilo ağırlığındaki araç kameralar, yardım navigasyonu, kayalardaki mineralleri ve doğal çevreyi inceleyecek beş farklı aracı taşıyor.

Şu an Mars'ta görev yürüten Amerikan uzay araçları Curiosity (Merak) ve Perseverance (Sebat) gibi Zhurong'un da kayalara ulaşarak kimyalarını değerlendirmeye yarayan lazer sistemi bulunuyor. Aynı zamanda yüzeyin altındaki su ve buzları incelemek için bir radarı da var. Bu özellik, NASA'nın MArs'a gönderdiği son uzay aracı olan Perseverance'ta da bulunuyor.

Perseverance'ın gezegene inişine ait görüntüler, NASA tarafından 18 Şubat'taki inişin hemen ardından paylaşılmıştı.