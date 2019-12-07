Çin malı tartılar imha edilecek

07.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:40

Edirne Belediyesi, genelde seyyar satıcıların ve pazarcıların kullandığı Çin malı ölçü aletleri konusunda mağdur olmamaları için vatandaşları uyardı. Belediye, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu'nun 15'inci Maddesi (İ) bendine göre bu cihazların kullanımının yasak olduğunu belirterek, yapılan denetimler sonucu 73 adet Çin malı elektronik teraziyi imha etmek üzere topladı.



14 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan 7164 Sayılı Kanun ile 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılarak, uluslararası birimler sistemine göre yapılmamış olan ölçü ve ölçü aletlerinin ticaret maksadıyla kullananlar hakkında uygulanacak idari ceza işlemleri güncellendi.



Edirne Belediyesi de bu kapsamda denetimlere başladı. Genelde Çin'de ve ülkemizde üretilen elektronik tartı aletlerinin başta seyyarlar olmak üzere pazaryerleri ve değişik alanlarda kullanıldığını tespit eden Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Ölçüler ve Ayar Memurluğu Birimi, denetimler sonucunda bu şekildeki 73 adet teraziyi imha etmek üzere topladı ve ilgililer hakkında idari işlem uyguladı. Denetimlerde ayrıca özelliğini kaybetmiş 29 adet kilogram (Kütle) ile mekanik özelliği bitmiş, damgalanmamış 44 adet mekanik teraziye de el konuldu.



Çin malı elektronik tartı aletlerinin 3516 Sayılı Kanun gereği uluslararası standartlarda geçerliliği olmadığını ve ticaret amacıyla kullanılmasının yasak olduğunu belirten yetkililer, bu aletlerin sadece evlerde kullanılabileceğini kaydetti.



Bu tür cihazları ticari amaçla kullandıkları tespit edilen kişilere yasa gereği on bin lira ile elli bin lira arasında idari para cezası uygulanacağını kaydeden yetkililer, "Kanun gereği bu cihazların ticari amaçla kullanılması yasaktır. Zaten bu cihazları getiren firmalar bunlara ticari amaçla kullanılmasının yasak olduğuna dair etiket basıyor. Ancak buna rağmen bazı kişiler yasak olmasına rağmen yine de bu elektronik tartıları ticaret maksadıyla kullanıyor. Vatandaşlarımız bu cihazları ve Ölçüler ve Ayarlar Memurluğu tarafından kontrol edildiğine dair herhangi bir işareti bulunmayan diğer terazileri de gördüklerinde alışveriş yapmasın" dedi.



Kanundaki düzenlemenin ardından yapılan kontrollerde bugüne kadar 73 adet Çin malı elektronik tartı aletinin toplandığını ifade eden yetkililer, "Bu cihazları tutanakla toplayıp ilgilileri hakkında yasa gereği gerekli idari işlemler başlatıldı. Bunlar yanında özelliğini yitirmiş 20 adet dirhem ve 44 adet de mekanik düzeni bozulmuş tartı aleti toplandı. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu tür tartı aleti gördüklerinde alışverişlerini iptal etsinler ve Belediyenin 153 No'lu şikayet hattına bilgi versinler" şeklinde mağdur olmamaları için vatandaşı bilgilendirdi. Birim tarafından bu konuda bir de bilgilendirme broşürü hazırlanarak halka ve esnafa dağıtılmaya başlandı.



Bu arada yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle belediye tarafından toplanan Çin malı elektronik tartı aletlerinin özel bir ayrıştırma ile imha edileceği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA