Çin, Malezya'ya yeni gümrük tarifeleri uygulamaya başlayacak

Çin, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının (RCEP) onay sürecini tamamlayan Malezya'ya yeni gümrük tarifeleri uygulamaya başlayacak.

Çin'de kabine görevini yerine getiren Devlet Konseyine bağlı Gümrük Tarifeleri Komisyonundan yapılan açıklamada, yeni tarifelerin anlaşmanın Malezya'da yürürlüğe gireceği 18 Mart'tan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada, anlaşmaya 12'nci ülke olarak katılan Malezya'ya ASEAN grubu ülkeleri için öngörülen ilk yıl tarife oranlarının uygulanacağı belirtildi.

ASEAN üyesi 10 ülkeye ek olarak Kuzeydoğu Asya ülkeleri Çin, Japonya ve Güney Kore ile Okyanusya ülkeleri Avustralya ve Yeni Zelanda'nın taraf olduğu RCEP anlaşmasının, dünyanın en büyük bölgesel ekonomik blokunu yaratacağı öngörülüyor.

Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 yıl içinde taraflar arasında gümrük tarifelerini yüzde 90 azaltmayı hedefleyen serbest ticaret anlaşması, dünya nüfusunun ve gayrisafi hasılasının yaklaşık yüzde 30'unu kapsıyor.

ASEAN ülkeleri ile en büyük bölgesel ticaret ortaklarını bir araya getiren RCEP, 15 Kasım 2020'de Vietnam'da düzenlenen çevrim içi ASEAN Zirvesi'nde imzalanmıştı.

Anlaşma, imzacı 15 üyenin 10'unun onay sürecini tamamlamasının ardından 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmişti.