Çin, Macaristan'da kurmayı planladığı üniversite kampüsünü savundu

Çin, Macaristan'da binlerce kişinin katıldığı protestolara rağmen, başkent Budapeşte'de kurulması planlanan Çin Fudan Üniversitesi kampüs inşasına ilişkin öğrenci değişimi için önemli bir platform olabileceği savunmasını yaptı.

Çin, Macaristan'da binlerce kişinin katıldığı protestolara rağmen, başkent Budapeşte'de kurulması planlanan Çin Fudan Üniversitesi kampüs inşasına ilişkin öğrenci değişimi için önemli bir platform olabileceği savunmasını yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada, Budapeşte'de inşa edilmesi planlanan Şanghay merkezli Fudan Üniversitesi kampüsünün öğrenci değişimi için önemli bir platform olabileceğini kaydetti.

Vang açıklamasında, Macaristan'da ilgili kişilerin objektif, rasyonel, bilimsel bir tutum sergilenmesi ve iki ülke arasındaki genel dostluk ve iş birliğinin korunmasını umduğunu ifade etti.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas da dün yaptığı açıklamada, maliyet ve diğer koşullar netleştirildiğinde Fudan Üniversitesi kampüs projesine devam edilip edilmeyeceğine, Budapeştelilerin referandumla karar verebileceğini belirtmişti.

Bölgedeki cadde isimleri değiştirilmişti

Budapeşte'deki 9. Bölge Belediyesi, 2 Haziran'da Çin Fudan Üniversitesinin başkentte yapılması planlanan kampüs bölgesindeki bazı cadde isimlerini, Şehit Uygurlar Caddesi, Özgür Hong Kong Caddesi, Dalay Lama Caddesi ve Xie Shiguang Caddesi olarak değiştirme kararı almıştı.

Protestolara binlerce kişi katılmıştı

Macaristan'da dün binlerce kişi, Çin Fudan Üniversitesinin Budapeşte'de yapılması planlanan kampüsünü protesto etmişti.

Ulusal Meclis binası önündeki meydanda toplanan kalabalığa konuşma yapan Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Macar hükümetinin Fudan Üniversitesi ile ilgili tutumunu eleştirmişti.

Toplanan kalabalığın Macarların vergileriyle Çin üniversitesi yerine Budapeşte'de Macar öğrenciler için bir şehir inşa edilmesini istediğini belirten Karacsony, insan hakları ve demokrasi gibi konular söz konusu olduğunda tamamen farklı dünyaları temsil etmelerine karşın, bugün düzenlenen eylemin Çin'e veya bu ülkenin vatandaşlarına karşı olmadığını söylemişti.

AB'deki ilk Çin üniversitesi olacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki ilk Çin üniversitesi olacak Budapeşte kampüsünün 2024 yılında açılması, ekonomi, uluslararası ilişkiler, tıp ve teknik bilimler alanlarında eğitim vermesi bekleniyor.

Macar hükümeti, Fudan Üniversitesi kampüsünün eğitim standardını yükselteceğini, Çin'in ülkeye yönelik yatırımlarına ivme kazandıracağını ve Macaristan'a bölgesel bir bilgi merkezi olma fırsatı tanıyacağını savunuyor.

Muhalefet ise üniversitenin halkın vergileriyle yapılmasının doğru olmadığı, ulusal güvenlik riski teşkil ettiği ve bölgede Macar öğrencilere yönelik yapılması planlanan Öğrenci Şehri projesinin büyük bölümünü işgal edeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer