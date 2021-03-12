Çin, Long March 7A'yı ikinci denemede uzaya fırlatmayı başardı
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Çin, Long March 7A'yı ikinci denemede uzaya fırlatmayı başardı

12.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:08
Çin, Long March 7A'yı ikinci denemede uzaya fırlatmayı başardı

Çin'in yeni nesil roketi Long March 7A'yı ikinci denemesinde uzaya fırlatmayı başardığı bildirildi.

Çin'in yeni nesil roketi Long March 7A'yı ikinci denemesinde uzaya fırlatmayı başardığı bildirildi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, uzay ortamı izleme gibi yeni teknolojileri test etmek için Shiyan-9 uydusunu taşıyan roket, Haynan Adası'ndaki Vınçang Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Çin'in 2025'e kadar her yıl 3 ila 5 Long March 7A roketi fırlatmayı planladığı bilgisi paylaşıldı.

Long March roketleri, 3 ila 4,5 ton ağırlığındaki yükleri, 700 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye fırlatmak için tasarlandı.

Long March roketleri, ağır yükleri ve hafif unsurları uzaya taşıyor

Çin'in uzay programı için ana fırlatıcı işlevi gören Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri, hem ağır yükleri hem de daha hafif unsurları uzaya taşımakta kullanılıyor.

İlk kez ülkenin ilk yerli uydusu Donfanghong 1'i 1970'te uzaya fırlatan Long March 1'den bugüne dek roketlerden 16 nesil üretildi.

Halen Long March 2C'den Long March 11'e kadar aşamalı roketler, farklı fırlatış görevlerini yerine getiriyor.

Long March 7A roketi, Mart 2020'deki ilk denemesinde kalkıştan kısa süre sonra patlamış ve dev roketin parçaları gökyüzünden düşmüştü.

Çin'in 2019'da fırlattığı Long March 4B roketi de yine benzer bir başarısızlık yaşamıştı. Bu fırlatış, Long March roket serisinin 362. uçuş görevi olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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