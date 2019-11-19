Çin Londra Büyükelçisi: Batılı medyada çıkan Uygur haberleri 'düpedüz' yalan
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Çin Londra Büyükelçisi: Batılı medyada çıkan Uygur haberleri 'düpedüz' yalan

Çin'in İngiltere Büyükelçisi Liu Şiyavmin (Xiaoming) Batılı medyada çıkan Şincan Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur azınlığına uygulanan baskı ve zulüm haberlerinin "düpedüz yalan" olduğunu söyledi

19.11.2019 08:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 08:19
Çin Londra Büyükelçisi: Batılı medyada çıkan Uygur haberleri 'düpedüz' yalan

Çin'in Büyükelçisi Liu Şiyavmin (Xiaoming) Batılı medyada çıkan Şincan Özerk Bölgesi'nde Müslüman azınlığına uygulanan baskı ve zulüm haberlerinin "düpedüz yalan" olduğunu söyledi.


New York Times gazetesi geçtiğimiz günlerde Pekin yönetimince Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde uygulanacak politikalar ve güvenlik birimlerine verdiği talimatları içerdiğini iddia eden 403 sayfalık belge dizini açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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