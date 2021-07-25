Çin ligi LPL'de üç maç Şanghay'daki olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin ligi LPL'de üç maç Şanghay'daki olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi

Çin ligi LPL'de üç maç Şanghay'daki olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi
Playerbros - Haberler | Gamegar

Haftanın en çok beklenen karşılaşmalarından IG vs TES mücadelesi ertelendi

Çin ligi LPL'de yedinci haftanın son maçı olan Invictus Gaming vs Top Esports mücadelesi ve yarın oynanacak sekizinci haftanın ilk gün mücadeleleri Şanghay kentini vuran fırtına sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Oyuncuların ve sahnede oynanacak karşılaşmaları izlemeye gelecek seyircilerin sağlığını riske etmeme amacıyla böyle bir karar alındı. LPL yönetimi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Son zamanlarda Şanghay kentinde hissedilen tayfun sebebiyle:

25 Temmuz Pazar günü saat 14: 00'da oynanması planlanan IG vs TES serisi 27 Temmuz Salı günü TSİ saat 09: 00'a

26 Temmuz Pazartesi günü saat 12: 00'da oynanması planlanan Thunder Talk Gaming vs Ultra Prime serisi 5 Ağustos Perşembe günü saat 10: 00'a

26 Temmuz Pazartesi günü saat 14: 00'da oynanması planlanan Rare Atom vs RNG serisi 31 Temmuz Cumartesi günü saat 09: 00'a ertelenmesine karar verilmiştir."

LPL'de hafta içi her gün maç olduğundan Salı günü oynanacak maçların akıbeti Şanghay'daki hava durumuna göre belirlenecek. 

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Hande Yener Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Diego Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin ligi LPL'de üç maç Şanghay'daki olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 22:49:18. #1.15#

title