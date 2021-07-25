Çin ligi LPL'de üç maç Şanghay'daki olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi

Haftanın en çok beklenen karşılaşmalarından IG vs TES mücadelesi ertelendi

Çin ligi LPL'de yedinci haftanın son maçı olan Invictus Gaming vs Top Esports mücadelesi ve yarın oynanacak sekizinci haftanın ilk gün mücadeleleri Şanghay kentini vuran fırtına sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Oyuncuların ve sahnede oynanacak karşılaşmaları izlemeye gelecek seyircilerin sağlığını riske etmeme amacıyla böyle bir karar alındı. LPL yönetimi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Son zamanlarda Şanghay kentinde hissedilen tayfun sebebiyle:

25 Temmuz Pazar günü saat 14: 00'da oynanması planlanan IG vs TES serisi 27 Temmuz Salı günü TSİ saat 09: 00'a

26 Temmuz Pazartesi günü saat 12: 00'da oynanması planlanan Thunder Talk Gaming vs Ultra Prime serisi 5 Ağustos Perşembe günü saat 10: 00'a

26 Temmuz Pazartesi günü saat 14: 00'da oynanması planlanan Rare Atom vs RNG serisi 31 Temmuz Cumartesi günü saat 09: 00'a ertelenmesine karar verilmiştir."

LPL'de hafta içi her gün maç olduğundan Salı günü oynanacak maçların akıbeti Şanghay'daki hava durumuna göre belirlenecek.

Kaynak: Playerbros