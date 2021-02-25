Çin lideri Şi, ülkede "aşırı yoksulluğun" bitirildiğini açıkladı
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Çin lideri Şi, ülkede "aşırı yoksulluğun" bitirildiğini açıkladı

25.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:46
Çin lideri Şi, ülkede

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkede aşırı yoksulluğun bitirildiğini açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkede aşırı yoksulluğun bitirildiğini açıkladı.

Xinhua ajansının haberine göre Şi, başkent Pekin'de yaptığı açıklamada "aşırı yoksulluğun kökünün kazındığını" duyurdu.

Kırsal bölgelerde geçen 8 yılda yaklaşık 100 milyon kişinin "aşırı yoksulluk" seviyesinden kurtarıldığını belirten Çin lideri Şi, aynı dönemde yoksullukla mücadele çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 1,6 trilyon yuan (yaklaşık 246 milyar dolar) tutarında yatırım yapıldığını aktardı.

"Kırsal bölgelerde yoksulluğu yok etmek, tüm taraflarıyla orta seviyeli bir refah toplumu inşa etme hedefinin başarılmasına kilit önemde katkıda sağlar." ifadesini kullanan Şi, yoksulluğun bitirilmesinde ÇKP'nin liderliği ve ülkenin sosyalist yönetim sisteminin getirdiği avantajlardan övgüyle bahsetti.

Çin'de aşırı yoksulluk sınırında yaşayan insanların yıllık geliri 4 bin yuandan az (yaklaşık 620 dolar) olarak tanımlanırken Dünya Bankası tanımlamasına göre yıllık geliri yaklaşık 694 dolar altında bulunanlar aşırı yoksul kabul ediliyor.

Çin Başbakanı Li Kıçiang, Mayıs 2020'de yaptığı açıklamada nüfusun yaklaşık 600 milyonunun aylık gelirinin 1000 yuanın (yaklaşık 155 dolar) altında olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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