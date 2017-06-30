Çin Lideri: Hog Kong'la Bir Ülke İki Yönetim Modelimiz Değişmeyecek

Birleşik Krallık'ın eski kolonisi Hong Kong'u Çin yönetimine devretmesinin 20'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



Bu kapsamda Hong Kong'a gelen Çin Devlet Başkanı Şi Jimping yaptığı konuşmada, Hong Kong ile Pekin arasındaki 'Bir ülke iki yönetim modeli'nin değişmeyeceğini söyledi.



Jimping, 'Bir ülke, iki sistem' politikasını kapsamlı bir şekilde uygulayan Hong Kong, buranın yasaların göre Hong Konglular tarafından yönetilecektir. Herkesin dikkatini tek kalp ve tek fikirle gelişme arayışı üzerine yoğunlaştırması ve birlikte mücadele etmesi Hong Kong için kesinlikle daha iyi yarınlarla sonuçlanacaktır" dedi.



Şehir 1 Temmuz'daki kapsamlı kutlamalara hazırlanırken Çinli lider için kentin çeşitli yerlerinde hoşgeldin mesajları taşıyan pankartlar asıldı.



Bu arada Çin Dışişleri Bakanlığı'nın, İngiltere ile imzalanan ortak Hong Kong deklarasyonunun, artık pratik anlam taşımayan tarihi bir belge olduğunu bildirmesi Pekin'in hakimiyetini istemeyen muhalifleri öfkelendirdi.



Öte yandan Pekin yönetimi ve uygulamalarından rahatsız olan muhaliflerin de kutlamalar sırasında protesto gösterileri düzenlemesi bekleniyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Kongla Hog Yıldönümü Hong Kong ülke yönetim bir Çin iki değişmeyecek lideri: modelimiz Gepost: 30 juni 2017