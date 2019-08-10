Çin: Lekima Tayfunu'nda 22 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu

10.08.2019 19:51

Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletini etkisi altına alan tayfun nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 10 kişiden ise haber alınamıyor.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) haberine göre, Cıciang'a bağlı aralarında Taicou, Vıncou ve Ningbo gibi 6 kentin yanı sıra Şanghay'ı ciddi şekilde vuran ve bu yıl meydana gelen 9'uncu tayfunu olan Lekima, saatte 187 kilometre hızla esen rüzgarlara neden oldu. Euronews.com'da Görüntüle