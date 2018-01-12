Çin-Kuzey Kore Ticaretinde Sert Düşüş

Çin ile Kuzey Kore arasındaki ticaretin 2017 yılında yüzde 10,5 gerilediği açıklandı.

Çin Genel Gümrük İdaresi'nden yapılan açıklamada, Çin'in "BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarına sıkı sıkıya uyması" nedeniyle iki ülke arasındaki ticaretin 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10,5 düştüğü belirtildi. Verilere göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2017'de 5 milyar 60 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Çin'in Kuzey Kore'ye yaptığı ithalat ise yüzde 33 azalarak, 1,72 milyar dolar oldu. En sert düşüş Aralık 2017'de görülürken, bu dönemdeki ikili ticaret yüzde 50,6 azaldı. Çin'in Kuzey Kore'den ithalatı yüzde 81,6 düşerek 54,3 milyon dolar, bu ülkeye ihracatı ise 310 milyon dolar olarak kaydedildi.

Pekin yönetimi, Kuzey Kore'nin arka arkaya yaptığı füze denemeleri sonrasında BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan yaptırım kararları üzerine bu ülkeyle ticaretinde ciddi kısıtlamalara gitmişti. - PEKİN