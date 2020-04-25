Çin, Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun incelenmesi için doktor mu gönderdi? Kalp ameliyatı geçirdiği bildirilen ve önemli etkinliklerde boy göstermeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu üzerine spekülasyonlar devam ediyor.

Kalp ameliyatı geçirdiği bildirilen ve önemli etkinliklerde boy göstermeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu üzerine spekülasyonlar devam ediyor. Reuters haber ajansına konuşan isminin açıklanmasını istemeyen üç kaynak Çin'in Kim Jong-un'ın sağlık durumunun incelenmesi için Kuzey Kore'ye tıp uzmanlarından oluşan bir ekip gönderdiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com