Çin, Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun incelenmesi için doktor mu gönderdi?
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Çin Halk Cumhuriyeti, Kim Jong Un, Dünya, Haber

Çin, Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun incelenmesi için doktor mu gönderdi?

Kalp ameliyatı geçirdiği bildirilen ve önemli etkinliklerde boy göstermeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu üzerine spekülasyonlar devam ediyor.

25.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:50
Çin, Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun incelenmesi için doktor mu gönderdi?

Kalp ameliyatı geçirdiği bildirilen ve önemli etkinliklerde boy göstermeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu üzerine spekülasyonlar devam ediyor.

Reuters haber ajansına konuşan isminin açıklanmasını istemeyen üç kaynak Çin'in Kim Jong-un'ın sağlık durumunun incelenmesi için Kuzey Kore'ye tıp uzmanlarından oluşan bir ekip gönderdiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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