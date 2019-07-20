Çin, kuşları tren gürültüsünden bariyerle koruyor

Bu alan 30 binden fazla kuşa habitat oluşturan sulak araziyi korumak amacıyla yapıldı.

İki kilometre boyu uzanan ses azaltıcı bariyer/tünel 1 Temmuz itibariyle açılmış bulunan 355 kilometrelik Jiangmen-Zhanjiang yüksek hızlı tren hattının bir bölümü olarak tasarlandı.

Tren yolu, "Kuş Cenneti" diye bilinen kuş habitatının tam ortasının 800 metre yanından geçiyor. Kuş habitatı, hükümetçe koruma altındaki sulak arazi parkı. Korunan parkın içindeki bir adada, düzinelerce kuş türüne yuva oluşturan sık bir banyan ağacı ormanı var.

Gürültüye engel oluşturan kapalı alanın yapımı üç aldı ve 187 milyon yuana (28 milyon ABD doları) mal oldu. Bariyerin içine, her biri 100 yıllık işlev ömrü olan 42.260 ses emici yerleştirildi. Bariyer, çok yüksek şiddette (Category-14) tayfuna dayanabilecek şekilde inşa edildi.

Araştırmacılar, hızlı tren geçmekteyken Kuş Cenneti'nin ortasındaki ses volümündeki değişimi bariyer inşa edildikten sonra ölçtüler. Bariyer o denli etkili oldu ki, ses, tren geçerken ancak 0,2 desibel arttı; bir başka deyişle tren gürültüsü aslında yok edilmiş oldu.

Kaynak: Bültenler