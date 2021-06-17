Çin, kurmakta olduğu uzay istasyonuna ilk astronot ekibini gönderdi

Çin, Dünya yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna 3 kişilik astronot ekibini gönderdi.

Çin, Dünya yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna 3 kişilik astronot ekibini gönderdi.

Astronotlar diğer askeri personel ve bir grup çocuk tarafından şarkılarla uğurlanırken, kalabalığa son kez el salladı. Astronotlar Çin'deki Jiuquan fırlatma merkezindeki uzay gemisine götürülmek üzere asansöre bindi.

Şencou-12 uzay mekiği, yerel saatle 09.22'den kısa bir süre sonra (TSİ 04.22) Uzun Yürüyüş - 2F Y12 adlı roket tarafından Gobi Çölü'ndeki merkezden fırlatıldı.

Misyonun baş tasarımcı yardımcısı Gao Şü, yaptığı açıklamada, 4 ila 6 saat içinde bir dizi ayarlama yapılarak Şencou-12 uzay mekiğinin Tienhı (Göksel Uyum) uzay istasyonuna kenetleneceğini bildirdi.

Astronotların, gelecek yıl gönderilmesi planlanan iki laboratuvar modülü için çeşitli çalışmalar ve deneyler yürütmek, ekipmanı test etmek ve istasyonun genişlemesi için hazırlık yapmak için Tienhı'da (Göksel Uyum) 3 ay kalması planlanıyor.

Uzay istasyonuna düzenlenen ilk insanlı seferde, astronotlar Nie Haişıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'nun yer alacağı bildirilmişti.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çin, Tienhı (Göksel Uyum) adı verilen istasyonun çekirdek modülünü 29 Nisan'da fırlatmıştı. Ardından 29 Mayıs'ta Tiencou-2 (Gök gemisi-2) kargo mekiği ile istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Çekirdek modül ile "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri de 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için 4 insanlı sefer ve 4 kargo seferi yapılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün