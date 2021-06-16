Çin, kurmakta olduğu uzay istasyonuna göndereceği ilk astronot ekibini tanıttı
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Çin, kurmakta olduğu uzay istasyonuna göndereceği ilk astronot ekibini tanıttı

Çin, kurmakta olduğu uzay istasyonuna göndereceği ilk astronot ekibini tanıttı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin, Dünya yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna göndereceği ilk insanlı sefere katılacak astronotları tanıttı.

Çin, Dünya yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna göndereceği ilk insanlı sefere katılacak astronotları tanıttı.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Başkan Yardımcısı Yang Livey, düzenlediği basın toplantısında, "Şıncou-12" uzay görevi ile yörüngeye gönderilecek 3 kişilik ekibi kamuoyuna açıkladı.

Uzay istasyonuna düzenlenecek ilk insanlı seferde, astronotlar Nie Haişıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'nun yer alacağı bildirildi.

Seferin komutanlığını üstlenecek Nie, daha önce 2005'te dünya yörüngesini kateden "Şıncou-6" ve 2013'te deneme amaçlı uzay laboratuvarı modülü Tiengong-1'e demirleyen "Şıncou-10" görevlerinde yer almıştı.

Nie'ye, ikinci uzay görevinin ardından "kahraman astronot" unvanı verilmişti.

Astronot Liu ise daha önce Çinli astronotların ilk kez uzay yürüyüşü yaptığı "Şıncou-7" görevinde yer almıştı.

İlk kez uzay görevine çıkacak olan Tang ise 2010'da ikinci nesil Çinli astronotlar grubuna katılmıştı.

Astronotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'nun ise sefer görevinin yedek ekibi olarak belirlendi.

Şencou-12 uzay mekiği, yarın yerel saatle 09.22'de (TSİ 04.22) fırlatılacak.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çin, Tienhı (Göksel Uyum) adı verilen istasyonun çekirdek modülünü 29 Nisan'da fırlatmıştı. Ardından 29 Mayıs'ta Tiencou-2 (Gök gemisi-2) kargo mekiği ile istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Çekirdek modül ile "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri de 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için dört insanlı sefer ve dört kargo seferi yapılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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