Çin, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Myanmar sınırındaki eyalette önlemleri artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Myanmar sınırındaki eyalette önlemleri artırdı

Çin, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Myanmar sınırındaki eyalette önlemleri artırdı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Çin, Myanmar sınırında yer alan Yünnan eyaletindeki Ciangçıng bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler uygulanacağını bildirdi.

Çin, Myanmar sınırında yer alan Yünnan eyaletindeki Ciangçıng bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler uygulanacağını bildirdi.

Çin hükümeti, Pu'er şehrinin güneydoğusundaki Ciangçıng bölgesinde iş yerlerinin, okulların ve pazarların 26-27 Temmuz'da kapalı olacağını ve bölgeye giriş çıkışların yasaklanacağını duyurdu.

Ciangçıng'de virüse yakalananların sayısının artması üzerine tedbirler sıkılaştırıldı. Yetkililer, bölge sakinlerinin tümüne Kovid-19 testi yapılacağını bildirdi.

Yünnan eyaletinde 218'si yurt dışı kaynaklı, 297 hastanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler
Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Buse Varol Kadir Doğulu Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Alper Yılmaz Sergen Yalçın Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Myanmar sınırındaki eyalette önlemleri artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 13:09:37. #1.16#

title