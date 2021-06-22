Çin, Kovid-19 sınır kısıtlamalarını 2022'nin ortasına kadar uzattı
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Çin, Kovid-19 sınır kısıtlamalarını 2022'nin ortasına kadar uzattı

Çin, Kovid-19 sınır kısıtlamalarını 2022'nin ortasına kadar uzattı
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirdiği sınır kısıtlamalarını gelecek yıl ortasına kadar uzatma kararı aldı.

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirdiği sınır kısıtlamalarını gelecek yıl ortasına kadar uzatma kararı aldı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Çinli sağlık yetkilileri, söz konusu kararı Kovid-19'un yeni varyantları nedeniyle aldı.

Çin'de son 24 saatte 25 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 91 bin 629'a yükseldi.

Ülkede, salgının başlangıcından bu yana 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Çin 1 milyar 50 milyon doz ile en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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