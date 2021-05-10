Çin, Kovid-19 salgınından korunmak için Everest zirvesine "ayrım hattı" çekecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin, Kovid-19 salgınından korunmak için Everest zirvesine "ayrım hattı" çekecek

Çin, Kovid-19 salgınından korunmak için Everest zirvesine 'ayrım hattı' çekecek
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin, dünyanın en yüksek doruğu Everest Dağı'na Nepal tarafından tırmanan dağcılarla temas yoluyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmasını önlemek amacıyla dağa Çin tarafından tırmananları ayıran bir hat oluşturmayı planlıyor.

Çin, dünyanın en yüksek doruğu Everest Dağı'na Nepal tarafından tırmanan dağcılarla temas yoluyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmasını önlemek amacıyla dağa Çin tarafından tırmananları ayıran bir hat oluşturmayı planlıyor.

Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, bir grup Tibetli dağ rehberi tırmanışlar başlamadan önce dağ zirvesinde bir ayrım hattı kurmakla görevlendirildi.

Dağa kuzeyden, Çin tarafından dağcıların hattın güneyine, Nepal tarafına geçmeleri, oradan tırmanan dağcılarla yakınlaşmaları yasaklanacak.

Hem Çin hem Nepal Kovid-19 salgını nedeniyle Everest'e tırmanışları yasaklamıştı.

Dağ turizminden elde edilen gelirin ekonomisinde büyük paya sahip olduğu Nepal, turizmi biraz olsun canlandırmak amacıyla bu yıl 408 dağcıya Everest'e çıkış izni vermişti.

Çin ise bu yıl 21 Çinli dağcıya zirveye tırmanma, 17 dağcıya ise kuzey yamaçlarında gezinme hakkı tanımıştı.

Nepal ile Çin sınırında yer alan Everest Dağı'nın zirvesi, 8 bin 848 metre yüksekliği ile "dünyanın en yüksek doruğu" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü
Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Burcu Biricik Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çin, Kovid-19 salgınından korunmak için Everest zirvesine "ayrım hattı" çekecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 15:27:06. #1.16#

title