Çin, Kovid-19 mutasyonuna karşı tedbirler kapsamında İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi
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Çin, Kovid-19 mutasyonuna karşı tedbirler kapsamında İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi

24.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:03
Çin, Kovid-19 mutasyonuna karşı tedbirler kapsamında İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere ve Çin arasındaki uçuşlara yasak getirdi.

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere ve Çin arasındaki uçuşlara yasak getirdi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Vang, Kovid-19'un mutasyonuna karşı alınan tedbirler kapsamında, İngiltere ve Çin arasındaki tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.

Vang, kararın, Kovid-19 mutasyonunun potansiyel etkileri hakkında yapılan kapsamlı değerlendirmenin ardından alındığını kaydetti.

İngiltere'de Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığının açıklanması üzerine aralarında Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya, Hindistan ve Brezilya'nın olduğu 40'tan fazla ülke, İngiltere ile seyahati durdurmuştu.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 899 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 950 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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