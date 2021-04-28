Çin, Kovid-19 aşılarını daha etkili hale getirmek için diğer ülkelerin aşılarıyla karıştırmayı planlıyor
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Çin, Kovid-19 aşılarını daha etkili hale getirmek için diğer ülkelerin aşılarıyla karıştırmayı planlıyor

Çin, Kovid-19 aşılarını daha etkili hale getirmek için diğer ülkelerin aşılarıyla karıştırmayı planlıyor
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Çinli aşı üreticileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşıların içeriğini, koruyuculuğunu artırmak amacıyla diğer ilaç firmalarının aşılarının içeriğiyle karıştırmak istediklerini açıkladı.

Çinli aşı üreticileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşıların içeriğini, koruyuculuğunu artırmak amacıyla diğer ilaç firmalarının aşılarının içeriğiyle karıştırmak istediklerini açıkladı.

Çinli Sinopharm ve Sinovac aşı firmalarının, etkililiğini arttırmak için ürettikleri Kovid-19 aşılarının içeriğini, diğer ilaç şirketlerinin ürettiği aşıların içeriğiyle bir araya getirmeyi planladığı kaydedildi.

Pekin merkezli Sinovac ilaç firması yetkilileri, ürettikleri CoronaVac aşısının içeriğinin, diğer Kovid-19 aşılarıyla karıştırılmasına ilişkin Çin Hastalık Kontrol Merkezi'nden araştırmacılarla ön görüşmelerde bulunduklarını bildirdi.

Araştırmacılar, aşı içeriklerini bir araya getirme işleminin, aşıların virüse karşı etkinliğini artırabilecek yöntemlerden biri olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, dünyanın farklı noktalarında da Kovid-19'a karşı üretilen aşı içeriklerinin birleştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğü biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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