Çin koronavirüsün çıktığı Vuhan'da bin kişilik hastaneyi 10 günde tamamladı
Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, salgından etkilenenleri tedavi etmek üzere yapımına başlanan hastanenin inşaatının pazartesi günü tamamlanacağı bildirildi.
02.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:38
Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, salgından etkilenenleri tedavi etmek üzere yapımına başlanan hastanenin inşaatının pazartesi günü tamamlanacağı bildirildi.
Hasta akınıyla başa çıkmak için açılması planlanan yeni hastane, böylelikle tam 10 günde inşa edilmiş olacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com